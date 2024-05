NRW-Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ Gelderner Schüler holen Preis für rollende Ski

Sie hatten sich bereits erfolgreich in zwölf Regional-Wettbewerben gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Höhepunkt war die feierliche Preisverleihung in Essen, bei der eine Jury aus Wirtschaft, Forschung und Bildung insgesamt sieben erste, sechs zweite und sechs dritte Preise in verschiedenen Fachgebieten sowie 19 Sonderpreise und 15 Buchgutscheine vergaben. In Geldern nahmen die Schüler Mario und Matteo Balsam vom Friedrich-Spee-Gymnasium an dem Wettbewerb teil und belegten im Fachgebiet Technik mit ihrem Projekt „Rolling Ski“ den zweiten Platz. Innerhalb ihres Projekts haben die Schüler einen Ski entwickelt, der aufgrund seiner Rollen nicht nur zu jeder Jahreszeit nutzbar ist, sondern gleichzeitig umweltfreundlich.