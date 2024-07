Landwirtschaft hautnah erleben Unterricht im Kuhstall

Bei herrlichem Sonnenschein hieß es für zwei Schulklassen der Jahrgangsstufe 6 des Friedrich-Spee-Gymnasiums: „Raus aus dem Klassenraum und rein in den Kuhstall!“. Landwirtschaft hautnah erleben und verstehen, stand auf dem Stundenplan. Die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium war nicht neu. Bereits in den Jahren zuvor war der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Kreisbauernschaft Geldern an die Schule herangetreten – mit Erfolg.