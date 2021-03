Kommentar : Nur die zweite Wahl

Geldern Weil eine Dreizügigkeit erst für das Schuljahr 2024/25 vorgesehen ist, müssen viele Gelderner Schüler auf die Realschule verzichten. Politik möchte die Gesamtschule stärken.

Ja, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, schon klar. Aber wenn ich Fleisch statt Fisch serviert bekomme, wäre ich auch sauer. So ähnlich dürften sich gerade die Eltern fühlen, die ihr Kind an der Realschule An der Fleuth angemeldet haben und nun möglicherweise eine Absage kassieren, weil der Schulausschuss entschieden hat, die Realschule nur zweizügig laufen zu lassen. 93 Anmeldungen für die Realschue – das ist ein klares Wählervotum. Und war vorhersehbar.