Schüler besuchen Gelderner Weltladen Einblick in die Welt des Fairen Handels

Bernd Röddel, Mitarbeiter im Weltladen und Mitglied der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Geldern, erläuterte die Entwicklung und Arbeitsweise der Weltläden, insbesondere am Standort Geldern. Am Beispiel der Kakao-Produktion erfuhren die Schüler außerdem, dass in Westafrika die Quote der ausbeuterischen Kinderarbeit bei der Ernte sehr hoch ist. Und durch den Einsatz von Macheten sei die Arbeit gefährlich. Auch müssten die Kinder bis zu 60 Kilo schwere Säcke transportieren und könnten nicht in die Schule gehen.