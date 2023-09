Neue Kulturangebote im Oktober Konzerte und Improtheater im Gelderner Refektorium

Serenadenkonzerte Weiter geht es am Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr mit dem ersten der Serenadenkonzerte. Die Liebhaber klassischer Musik dürfen sich auf die in Deutschland lebende Geigerin Elena Meyer freuen. „Sie überzeugt das Publikum mit ihrer emotionalen Herangehensweise in ihrem Spiel.“ Die Leidenschaft für die Geige habe sie seit ihrer Kindheit, in der sie von Musik umgeben aufwuchs, heißt es in der Ankündigung. Zum Programm gehören: Johann Sebastian Bach (Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004 für Violine Solo), Nathan Milstein (Paganiniana – Variationen für Violine Solo), Alfred Schnittke (a Paganini für Violine Solo) und Jean Martinon (Sonatine Nr. 5 Op. 32 für Violine Solo). „Im Anschluss an die etwa einstündigen Konzerte gibt es erneut die Möglichkeit, sich bei einem Getränk in gemütlicher Atmosphäre mit den Künstlern auszutauschen“, informiert Rainer Niersmann, Leiter des städtischen Kulturbüros. Die erfolgreiche Konzertreihe, die von der Stadt Geldern und Professor Boguslaw Jan Strobel präsentiert wird, wird bis in den April im Refektorium fortgesetzt – immer am ersten Samstag im Monat. Der Eintritt ist frei, es wird lediglich um Spenden für die Künstler gebeten.