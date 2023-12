Treffen mit niederländischen Kollegen Gelderner Ratsmitglieder pflegen gute Nachbarschaft

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: gute Nachbarschaft“ – so lautete der Titel des Seminars, an dem eine fraktionsübergreifende Delegation des Gelderner Stadtrates in Venlo teilnahm. Die Arbeitsgruppe „die Grenze“ der Stadt Venlo hatte sowohl niederländische als auch deutsche Grenzkommunen zu dem Seminar eingeladen. So waren neben den Gelderner Ratsmitgliedern auch Stadträte aus Nettetal, Straelen, Brüggen, Beesel und Bergen sowie Venlo vor Ort. Ziel des Seminars, das von der Euregio Rhein-Maas-Nord gefördert wurde, war eine weitere Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.