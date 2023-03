Aus Gründen der Rechtssicherheit Gelderner Rat muss erneut über Haushalt abstimmen

Der Beschluss zum Gelderner Haushalt muss wiederholt werden. Vor Weihnachten hatten die Ratsmitglieder den defizitären Haushalt für das Jahr 2023 einstimmig verabschiedet. Nun soll in der nächsten Ratssitzung am 30. März erneut über den Haushalt abgestimmt werden. „Aus Gründen der Rechtssicherheit“, heißt es dazu bei der Stadt. Der Kreis Kleve, der zurzeit mit der Prüfung des Haushalts befasst ist, sei bereits informiert, teilt Stadtsprecher Herbert van Stephoudt auf Anfrage mit. Ebenso habe man die Fraktionen darüber in Kenntnis gesetzt. „Da keine Änderungen am Haushalt vorgenommen werden sollen und müssen, ergibt sich keine weitere Rechtsfolge“, so van Stephoudt.