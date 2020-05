Das Kriegsende in Geldern soll nicht vergessen werden : An den „Tag der Befreiung“ erinnern

Das Kriegsende im Gelderland: Der britische Premierminister Winston Churchill, begleitet von Generalfeldmarschall Bernard Montgomery, auf dem Weg vom Rhein zum Hauptquartier in Walbeck. Foto: Nein/Imperial War museum london

Lars Aengenvoort, Vorsitzender der SPD Geldern, und sein Stellvertreter Hejo Eicker wollen sicherstellen, dass der Tag der Befreiung Gelderns auch in Zukunft nicht vergessen wird. Sie hoffen auf eine parteiübergreifende Initiative.

Nach der Gedenkveranstaltung zum Kriegsende in Geldern und zur Befreiung der Stadt denken die Organisatoren weiter. Lars Aengenvoort, Vorsitzender SPD Geldern, und sein Stellvertreter Hejo Eicker wollen sicherstellen, dass das historische Datum in Geldern auch in Zukunft nicht vergessen wird. Sie setzen auf eine parteiübergreifende Initiative, die – sicherlich erst nach der Kommunalwahl – sich dafür einsetzt, den „Tag der Befreiung“ langfristig zum Festtag in Geldern zu machen. Zudem soll ein Friedensbaum gepflanzt werden. Besonders die Jugend soll etwa durch Besuche von Mahn- und Gedenkstätten dazu gebracht werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ihre Ideen stellten sie unserer Redaktion vor.

Vor 75 Jahren, am 4. März 1945, zogen die alliierten Streitkräfte in Geldern ein. Die Stadt lag in Schutt und Asche nach den großen Bombardierungen. Hejo Eicker in seiner Rede bei der Erinnerungsveranstaltung in den Lindenstuben: „Sie war ruiniert von der Nazi-Diktatur und sie stand dann doch später wieder in Freiheit auf aus diesen Ruinen.“ Wenn man sich heute an die Bombardierung Gelderns erinnert, dann erinnere man sich an beides: An das Leid der Menschen in Geldern und an das Leid, das Deutsche anderen zugeführt haben. Eicker: „Wir vergessen nicht. Es waren Deutsche, die diesen grausamen Krieg begonnen haben und es waren schließlich Millionen Deutsche, die ihn führten – nicht alle, aber doch viele aus Überzeugung. Wir vergessen die deutsche Schuld nicht. Und wir stehen zu der Verantwortung, die bleibt. Denn wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.“

Info Ab Aschermittwoch fallen die Bomben Kriegsende 1945 fiel der Aschermittwoch auf den 14. Februar. Geldern versank nach der Bombardierung in Schutt und Asche. Am 21. Februar greifen US-Bomber an. Am 24. Februar sind es britische Bomber. Am 28. Februar folgt die nächste Welle. Der letzte Bombenabwurf geht am 2. März nieder. Geldern ist zu 82 Prozent zerstört. Am 4. März zogen die alliierten Truppen in Geldern ein.

Doch es soll nicht nur bei Reden und eindrucksvollen Worten bleiben. Eicker und Aengenvoort streben an, mit einem Gedenktag zu verhindern, dass es den „Schlussstrich unter das Erinnern“ gibt, auch wenn das viel Deutsche wohl mittlerweile wollen. Dass das nicht umstritten ist, habe die jahrelange Diskussion um die Gestaltung und Beschriftung des Bronzereliefs am kleinen Markt gezeigt. Eicker erinnert auch daran, dass Geldern sich früh dem Gedenken gestellt hatte. So gab es im November 1945 in der Turnhalle am Westwall eine Kundgebung, in der der Toten gedacht wurde, die durch den KZ-Terror gestorben waren. Am 8. September 1946 gab es in der Aula des Kreisgymnasiums eine „Gedenkfeier für die Opfer der ehemaligen politisch, rassistisch und religiös Verfolgten. Veranstalter war die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes unter Vorsitz von Hans-Johann Steffen. Landrat Deisinger und der Kapellener Pfarrer Engels würdigten das Leid der Opfer des Nationalsozialismuses. Der MGV trat zum ersten Mal nach Kriegsende öffentlich auf.

SPD Geldern, Bürgermeisterkandidatin Ulrike Michel mit Lars Aengenvoort (links) und Hejo Ecker Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Nun machen sich beide dafür stark, den 8. Mai zum bundesweiten Gedenk- und Feiertag zu erklären. Geldern sollte aber auch den 4. März als Tag der Befreiung nicht vergessen. Ein Friedensbaum soll an prominente Stelle, etwa im Stadtpark vor dem Rathaus, als Mahnung und Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg gepflanzt werden. Lars Aengenvoort: „Aber auch als ständiger Appell, nicht die Augen vor den heutigen Kriegen in der Welt zu verschließen.“