Neues aus dem Krankenhaus : Schnelle Hilfe bei Blasenschwäche

Geldern Oberärztin Galyna Uhrlach sorgt dafür, dass Frauen mit Inkontinenzbeschwerden im Gelderner St.-Clemens-Hospital kompetent behandelt werden.

„Unwillkürlicher Urinverlust ist kein Schicksal, sondern hat in der Regel organische Ursachen, die behoben werden können“, sagt die Expertin. Dabei gebe es unterschiedliche Formen und Ausprägungen der Erkrankung. „Einige Frauen verlieren Urin in Situationen, in denen der Beckenboden unter Druck gerät, zum Beispiel beim Heben, Niesen oder Lachen. Wir sprechen dann von einer Belastungsinkontinenz. Bei anderen tritt von jetzt auf gleich ein starker Harndrang auf, verbunden mit dem Gefühl, den Urin nicht halten zu können. In diesem Fall leiden die Frauen unter einer Dranginkontinenz.“