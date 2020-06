Berufliches Gymnasium : Gelderner Liebfrauenschule gratuliert 88 Abiturienten

Geldern Mit einem bunten Bühnenprogramm mit Tanz, Musik, Gesang und einem meditativen Impuls wurde am Beruflichen Gymnasium Abschied genommen. Der größte Anteil der Abiturienten besuchte das Berufliche Gymnasium mit dem fachlichen Schwerpunkt „Erziehung und Soziales“ (AH/S), das die Liebfrauenschule als einziges Berufskolleg des Kreises anbietet.

Mit einem bunten, anderthalbstündigen Bühnenprogramm, mit Tanz, Musik, Gesang und einem meditativen Impuls, alles natürlich auf Abstand, wurden nun 88 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums an der Liebfrauenschule mit der Allgemeinen Hochschulreife in der Aula verabschiedet.

Ebenfalls 24 Abiturienten hatten im Beruflichen Gymnasium neben der Allgemeinen Hochschulreife das bedeutende Zertifikat zum „Freizeitsportleiter“ erworben (AH/F). Neben dem Leistungskursfach Sport/Gesundheitsförderung und Unterricht in „Didaktik und Methodik“ absolvierten sie wie Referendare mehrere anspruchsvolle Lehrproben in unterschiedlichen Sportgruppen sowie Prüfungen, in denen sie den Nachweis erbrachten, Sportgruppen qualifiziert anzuleiten.