Kochbuch der Landfrauen Geldern : Oermter Burger und Issumer Braten

Geldern Zu ihrem 70-jährigen Bestehen haben sich die Landfrauen aus dem Bezirk Geldern an ein großes Projekt gewagt: Sie haben ein Heimatbuch mit Rezepten und kleinen Geschichten aus der Region veröffentlicht.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Pikanter Dattel-Frischkäse-Dip, Bärlauchspätzle oder der Oermter Burger – die Landfrauen im Gelderland haben viele gute Rezepte auf Lager. Und die traditionsreichen Rezepte teilen sie jetzt erstmals in einem Heimatbuch. „Kulinarisch durch das Gelderland“ heißt das Werk. Auf 172 Seiten finden sich darin neben den Spezialitäten und Gerichten auch kleine Anekdoten und Geschichten aus der Heimat, sagt Cornelia Merkamp aus Kerken.

Jubiläum feiern die Landfrauen am 3. Mai im Kirmeszelt Achterhoek. Um 16.30 Uhr startet der Bezirks-Landfrauentag mit Dr. Willi Schillings alias Bauer Willi. Anmeldung bei den Ortsverbänden. Um 19.30 Uhr folgt die Party mit Live-Band für alle.

Mehr als ein Jahr lang haben die acht Frauen vom Bezirksverband Geldern die Rezepte von Mitgliedern aus den Ortschaften zusammengetragen. So finden sich ganz regionale und persönliche Gerichte in dem Buch – wie Currybratwurst aus Wankum oder Issumer Rinderbraten nach Bierbrauer-Art. „Wir wollten zeigen, dass wir nicht nur Kaffee kochen und Kuchen backen“, sagt Cornelia Merkamp. Wichtig war bei der Auswahl der Rezepte, dass sie unkompliziert sind und der ganzen Familie schmecken, so Merkamp. Darum sind die Rezepte auch immer für vier Personen ausgelegt.