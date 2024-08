Sponsoren gesucht Gelderner Krankenhaus plant „Demenzgarten“

Laut Studien erkranken in den kommenden zwei bis drei Jahren in Geldern rund zwei Prozent der Einwohner an Demenz. Bei rund 36.000 Einwohner wären das mehr als 700 Menschen. „Prognosen gehen davon aus, dass durch die zunehmend alternde Bevölkerung diese Zahl in den kommenden fünf Jahren auf rund sechs Prozent steigen wird, sich also verdreifacht“, erklärt der Pflegedirektor. Auch im St.-Clemens-Hospital macht sich dies bemerkbar: „Immer häufiger haben wir Patientinnen und Patienten mit demenziellen Erkrankungen, deren Tag- und Nachtrhythmus beispielsweise beeinträchtigt ist, die aber mobil sind, laufen wollen und auch sollen, die aber zusätzlich aufgrund der veränderten Umgebung im Krankenhaus verängstigt, unruhig und natürlich desorientiert sind“, erklärt Christian Lanz.