Kindertagesstätten stellen sich vor : Tag der offenen Tür in Kitas der Pfarrgemeinde Geldern

Die Kindertagesstätten der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern veranstalten einen Tag der offenen Tür. Am Samstag, 5. Dezember, öffnen die katholischen Kitas St. Adelheid, St. Raphael und A. Kolping ihre Türe für interessierte Eltern, deren Kinder im Sommer 2021 in die Kita gehen sollen. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr haben Eltern unter Einhaltung der Corona-Regeln die Möglichkeit, sich die Einrichtungen anzusehen und sich über das jeweilige Konzept der Einrichtung zu informieren.

Das Kennenlernen der Einrichtung ist Voraussetzung für die Anmeldung in einer Kita. Die Eltern werden gebeten, den Personalausweis ihres Kindes mitbringen. Es wird empfohlen, an diesem Tag ohne Kind zu kommen, da es wegen Corona keine Angebote für den Nachwuchs geben kann. „Sollten Sie Ihr Kind mitbringen, muss es die ganze Zeit bei den Eltern auf dem Arm oder an der Hand bleiben“, so die Organisatoren. Gegebenenfalls muss mit Wartezeit gerechnet werden, wenn zu viele Eltern gleichzeitig die Einrichtung ansehen möchten. Unter den gleichen Voraussetzungen findet am Samstag, 5. Dezember, der Tag der offenen Tür im Familienzentrum St. Martin in Veert von 10 bis 12 Uhr statt. In den Ortschaften Kapellen, Hartefeld, Walbeck und Pont wird um vorherige Anmeldung gebeten.