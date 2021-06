Suchtprävention : Aktion für Kinder zum Nichtrauchertag

Geldern Bei der Diakonie-Suchtvorbeugung am Gelderner Ostwall trafen jetzt jede Menge Postkarten ein. Besonders eifrig beteiligten sich die Klassen 5 und 6 der Gesamtschule.

(him) Kinder nehmen kein Blatt vor den Mund. „Wer raucht, der stinkt“ oder „Jede Zigarette verkürzt das Leben um fünf Minuten“ lauteten die unmissverständlichen Botschaften, die jetzt bei der Diakonie im Kreis Kleve am Gelderner Ostwall eintrafen. Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai hatte die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve zu einer Mitmachaktion an den Schulen aufgerufen. Die Kinder und Jugendlichen sollten auf kreative Weise die Frage „Was ist schön an einem rauchfreien Leben?“ beantworten.