Mediziner-Nachwuchs : Angehende Ärztin mit offenen Ohren

Geldern Medizinstudentin Maren Loffeld hat bereits ihr zweites Praktikum in der Gelderner Hausarztpraxis von Guido und Barbara Herdemann absolviert. Beide sind fest davon überzeugt, dass die 22-Jährige ihren Weg machen wird.

Die junge Frau hat soeben im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum in der Gelderner Hausarztpraxis von Guido und Barbara Herdemann absolviert, die zu den Lehrpraxen der Uni Düsseldorf gehört. Und dabei die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zwar eine Infektion mit dem Coronavirus fürchten und gelegentlich um Ratschläge beispielsweise rund ums Thema Impfung bitten. Aber auch in Pandemie-Zeiten dominieren die herkömmlichen Beschwerden das Alltagsgeschäft eines Allgemeinmediziners. „Die Menschen kommen mit Rücken- oder Bauchschmerzen, Herzbeschwerden, Atemproblemen oder einem zu hohen Blutdruck“, zählt Maren Loffeld auf.

Während eines Praktikums dürfen die angehenden Kolleginnen und Kollegen Guido Herdemann und seiner Frau nicht nur über die Schulter schauen. So hat auch Maren Loffeld innerhalb ihres zweiwöchigen Aufenthalts in Geldern viele Patienten genauestens unters Stethoskop genommen. Wobei die 22-Jährige, die in der Nachbarstadt Kevelaer aufgewachsen ist, bei der Klientel mit ihrer offenen, herzlichen und kommunikativen Art offene Türen eingerannt hat. „Es gab keinen einzigen Patienten, der es abgelehnt hat, von ihr untersucht zu werden. Sie macht ihre Sache aber auch wirklich ausgezeichnet“, lobt der erfahrene Hausarzt, der in regelmäßigen Abständen Medizinstudenten von der Uni Düsseldorf fortbildet.