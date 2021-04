FDP hält Entscheidung für falsch : Realschule: Hauptausschuss erteilt Eltern eine Absage

Geldern Bei nur einer Gegenstimme (FDP) wurde am Mittwoch erneut beschlossen, die Realschule An der Fleuth im kommenden Schuljahr nur zweizügig starten zu lassen. Die SPD sprach von einem „fatalen Signal“, das im vergangenen Jahr gesendet worden sei.

Die Bürgeranträge, die Briefe der Kinder an den Bürgermeister und die Protestaktion von Montag blieben letztlich erfolglos. Wenn einige Eltern bis zuletzt gehofft hatten, dass sich die Politik vielleicht doch noch umstimmen ließe, so herrscht seit Mittwochabend nun Gewissheit. Auch der Gelderner Hauptausschuss, der anstelle des Rates tagte, folgte der Beschlussvorlage der Verwaltung und sprach sich in der Mehrheit gegen eine Dreizügigkeit der Realschule An der Fleuth für das Schuljahr 2021/2022 aus.