Pilotprojekt an Gelderner Grundschulen : Ampel zeigt Luftqualität in den Klassen

Testphase Im Juli hatte die BiG – Bürger in Geldern eine Anfrage zur Lüftungssituationen in den Gelderner Schulen gestellt. Daraufhin hat die Gelderner Baugesellschaft nun ein Pilotprojekt mit einer vom Max-Planck-Institut entwickelten Lüftungsanlage an der St.-Adelheid-Grundschule gestartet: Über jedem Tisch hängt neuerdings ein Schirm, der mit einem Rohr verbunden ist. Diese Rohre werden zu einem Fenster geführt, wo ein Ventilator die verbrauchte Luft nach Außen bläst. Das Material für die Konstruktion ist in jedem Baumarkt erhältlich. Sollte die Luftreinigungsanlage auf positive Resonanz stoßen, könnten weitere Anlagen in Eigenleistung und mit tatkräftiger Unterstützung der Elternschaft in den Schulen installiert werden, so der BiG-Vorsitzende Markus Peukes. Durch die CO 2- Melder könnte nun außerdem kontrolliert werden, ob eine solche Luftreinigungsanlage die gewünschten Effekte bringt. „Laut Max-Planck-Institut lässt sich mit dieser einfachen und günstigen Alternative die Lüftungsdauer in den Klassenräumen gerade im Winter deutlich reduzieren“, verweist Peukes auf eine Studie.