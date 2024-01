Umweltschutz-Aktion der Stadt Geldern Grundschulen sammeln Korken für guten Zweck

Korken sammeln und wiederverwerten ist ein Beitrag zum Erhalt eines hochwertigen Produkts der Natur und zur Müllvermeidung. Das empfinden auch die Gelderner Grundschulen seit Jahren so und beteiligen sich deshalb an der Korkensammlung, zu der die Stadt Geldern jährlich aufruft. Nun wurden die Gewinner für die Wertung des ersten Halbjahres 2023 ausgezeichnet. Zwei Gelderner Grundschulen freuten sich über ihre Erfolge bei der Korksammlung – und nahmen im Bürgerforum am Issumer Tor den Dank der Stadt Geldern für eine starke Umwelt-Aktion entgegen.