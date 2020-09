Charity-Aktion in Geldern : Gründerzentrum feiert mit Jubiläumswein

Den Wein zum Jubiläum des Gelderner Gründerzentrums präsentieren (v.l.) Friedhelm Dahl, Marlene Langanki, und Tim van Hees-Clanzett. Er wird für einen guten Zweck verkauft. Foto: Terhorst/Stadt Geldern/Adrian Terhorst

GELDERN Seit 1995 unterstützt das GGZ junge Unternehmen beim Schritt in die Selbständigkeit. Wegen der Corona-Krise wird das Fest ins nächste Jahr verschoben. Mit einer Charity-Aktion wird die Kinderklinik des Clemens-Hospitals unterstützt.

Eigentlich hatten die Verantwortlichen des Gelderner Gründerzentrums (GGZ) in diesem Jahr eine größere Jubiläumsfeier geplant. Seit 1995 unterstützt das GGZ junge Unternehmen und Gründer beim Schritt in die Selbständigkeit. Zusammen mit vielen Ehemaligen sollte deshalb auf die 25-jährige Erfolgsgeschichte angestoßen werden. Dann kam die Corona-Krise — die Feier musste ins nächste Jahr verschoben werden.

„Aber zumindest eine andere Aktion, die wir fürs Jubiläum geplant hatten, können wir trotz Corona durchführen“, sagt GGZ-Geschäftsführer Tim van Hees-Clanzett. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen des GGZ, Marlene Langanki und Anne van Afferden, hat das GGZ-Team eine Charity-Aktion geplant. In den nächsten Wochen werden 300 Flaschen Wein (2018er Spätburgunder Rosé feinherb) verkauft. Das Besondere: Die Flaschen ziert ein extra entwickeltes Logo anlässlich des GGZ-Jubiläums. Der Erlös kommt dem Förderverein der Kinderklinik des Gelderner St.-Clemens-Hospitals zugute. Eine Flasche des Jubiläumsweins kostet sechs Euro, der Wein kann auch kistenweise bestellt werden. Bestellungen sind telefonisch möglich beim GGZ unter 02831 134820 oder per E-Mail an info@gruenderzentrum-geldern.de.

Lange Zeit war das GGZ im Gewerbegebiet Am Pannofen zu finden. Vor zehn Jahren folgte der Umzug an die Glockengasse. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Info Start mit Ralf Hauser und Bernd Weßels Die Vorsitzenden der GGZ-Gesellschafterversammlung: Karl-Leo Terhorst (1995-2003) Guido Weecke (2004-2009) Friedhelm Dahl (seit 2009) Die Geschäftsführer des Gründerzentrums: 1995: Ralf Hauser und Bernd Weßels 1996: Bernd Weßels und Wolfgang Raabe, ab 07/1996: Bernd Weßels und Iris Geber 2000-2002: Bernd Weßels

2002-2003: Thomas Knorrek 2003-2007: Wolfgang Treffner 2007-2017: Ute Stehlmann

seit 2017: Tim van Hees-Clanzett Kontakt Gelderner Gründerzentrum GmbH, Glockengasse 5, Geldern, Telefon 02831 134820.

Beim Blick auf die Geschichte des Gründerzentrums freut die heutigen GGZ-Verantwortlichen insbesondere, dass viele der Unternehmen und Selbständigen, die das GGZ unterstützt hat, heute noch fester Bestandteil der Gelderner Wirtschaft sind – etwa Ulrich Ziehm (Ducati Niederrhein), Autopflege Verhülsdonk, 2Rad Center Hendrix, Architekturbüro Philipp von der Linde, Onergys oder Bridge4IT. Sie und viele mehr haben ihren Weg gemacht.

Einer, der das GGZ seit der Gründung als Gesellschafter begleitet, ist Udo Müller (SPD). Er kennt die damaligen Motive für den GGZ-Start noch gut. „Wir haben das GGZ damals auch mit dem Ziel gegründet, dass dadurch Arbeitsplätze in Geldern geschaffen werden“, sagt Müller. „Wenn man sieht, wie viele Arbeitsplätze heute in Unternehmen existieren, die früher mal durch das Gründerzentrum gefördert wurden, ist das eine tolle Bestätigung für die Arbeit des Gründerzentrums.“ Für Müller endet die Zeit als GGZ-Aktiver Ende September. Er hatte bei der jüngsten Kommunalwahl nicht mehr für den neuen Stadtrat kandidiert und scheidet somit als Gesellschafter aus.

Der Coworking-Space in der Glockengasse ist eines der Vorzeigeprojekte des GGZ. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Begonnen hat das Gründerzentrum damals mit der Vermietung von Hallenflächen Am Pannofen. Die neun Hallenflächen im dortigen Gewerbegebiet wurden in den Jahren etwa zur Autowerkstatt, Ausstellungs- und Lagerfläche für das Bauhandwerk oder zum Büro für schnell wachsende Dienstleister des Druckereigewerbes. „Im Laufe der Jahre wurde aber die Nachfrage nach Büroflächen immer größer“, sagt Tim van Hees-Clanzett. Deshalb entschied man sich vor genau zehn Jahren unter der damaligen Geschäftsführerin Ute Stehlmann zum Wechsel in die Innenstadt.

Seitdem ist das GGZ im Kontor Geldern im Sparkassengebäude in der Glockengasse beheimatet. Dort bietet das GGZ Gründern, Unternehmen oder Selbständigen günstig Büroflächen an. Die Laufzeit der Mietverträge ist dabei flexibel vereinbar, im Angebot enthalten sind unter anderem die kostenlose Nutzung von Internet und Besprechungsräumen. Weitere optionale Leistungen sind buchbar, etwa der Telefonservice oder Bürodienstleistungen.

Auf den zwei Etagen haben auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern aktuell knapp 20 Selbständige und Firmen vom GGZ Büroflächen in unterschiedlichen Größen angemietet. „Die Auslastung ist momentan sehr gut“, sagt Marlene Langanki vom GGZ. Seit 2010 liegt die durchschnittliche Mietdauer bei knapp 16 Monaten. „Wie lange die Unternehmen bei uns bleiben können, ist flexibel. Es gibt keine Höchstdauer“, sagt Langanki. „Wir bieten somit ein Angebot, das es in Geldern so wohl kein zweites Mal gibt.“

Zum GGZ-Bereich gehört auch der Coworking-Space in der Glockengasse 7. Ein modernes Vorzeigeprojket: Das Coworking-Space ist eine Art Großraumbüro. Dort arbeiten keine Mitarbeiter eines einzelnen Unternehmens zusammen, sondern zum Beispiel Künstler, Start-ups oder Selbständige — flexibel, unabhängig und oft auch nur für kürzere Zeiträume.