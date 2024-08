Spenden sammeln Gelderner helfen Freundin in Ghana

Niederrhein · Vor drei Jahren haben Philipp Hohmann und Lisa Leurs aus Geldern den Verein „Help is Here for Ghana“ gegründet. Sie sammeln Geld, um die Ausbildung und Gesundheit von Kindern in dem westafrikanischen Land zu verbessern.

09.08.2024 , 05:45 Uhr

Canni Tee-Lard (Mitte) hat die „Help ist Here Foundation“ in Ghana gegründet und sammelt unter anderem Geld für neue Schuluniformen. Foto: Help is Here for Ghana

Von Dirk Weber