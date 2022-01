Hilfe für die Feuerwehr Müsch der Verbandsgemeinde Adenau : Gelderner Feuerwehr hilft mit Ausrüstung im Ahrtal

Geldern Nach der Inventur im Lager konnten zehn Kartons gefüllt werden. Helme, Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe, allesamt ältere Modelle, aber noch tadellos in Schuss, gingen an die Feuerwehr Müsch der Verbandsgemeinde Adenau im Landkreis Ahrweiler.

Über einen Kontakt mit Johannes Fricke, ehemaliger Feuerwehrmann und früherer Mitarbeiter im Rettungsdienst in Kevelaer, der sich nun im Ahrtal ehrenamtlich engagiert, erfuhr Martin Verhülsdonk, Brandoberinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Geldern und Leiter der Löscheinheit Kapellen an der Fleuth, vom Ausrüstungsnotstand der Wehren im Ahrtal – und packte an.