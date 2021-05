Kartenbestellungen ab 31. Mai nur per E-Mail : Gelderner Ferienspiele in Corona-Zeiten

Geldern Vom 26. Juli bis 13. August wird Kindern im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren einiges geboten. Die Einteilung in Kleingruppen sorgt für die nötige Sicherheit.

Mit einem Konzept, das in Corona-Zeiten Sicherheit für alle Teilnehmer verspricht, aber vor allem Spaß und Erholung bieten soll, starten die diesjährigen Gelderner Ferienspiele. Vom 26. Juli bis 13. August können Schulkinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren wochenweise an der Ferienmaßnahme teilnehmen. Möglich wird dies durch die Aufteilung in Kleingruppen, die dann auf dem Spielgelände zusammenbleiben sollen und dort betreut werden. Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Geldern: „Pro Woche können bis zu 60 Gelderner Schulkinder mit uns auf die Reise gehen. Die Kleingruppen werden in unterschiedlichen Geländebereichen betreut. So werden sich höchstens 20 Kinder in einem Bereich aufhalten.“