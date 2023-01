Möbelabholaktion und Kinderworkshop Helau und Alaaf im Gelderner Fairkaufhaus

Das Fairkaufhaus des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer meldet sich auch im neuen Jahr mit spannenden Aktionen. Aktuell glänzt es mit ausgefallenen Kostümen und Karnevalsutensilien, die in der närrischen Zeit kostengünstig erworben werden können. Außerdem sind Möbelabholwochen: Bis zum 28. Januar wird jeder Spender für seine Möbelspende mit einem Geschenk bedacht. Einfach Fotos der Möbelstücke per Whatsapp an die 02831 974302 senden. Wenn die Spenden in gutem Zustand sind und entgegengenommen werden können, steht der kostenlosen Abholung durch das Möbelteam nichts mehr im Wege.