Angeklagter soll seine Freundin zum Diebstahl gedrängt haben : Teilgeständnis im Gelderner Drogenprozess

Am Bahnhof Geldern sollen von den drei Angeklagten unter anderem Drogen verkauft worden sein. Foto: Verena Kensbock

Geldern/Kleve Drei jungen Männern aus Geldern wird wegen Drogengeschäften am Landgericht Kleve der Prozess gemacht. Einer von Ihnen hat am Freitag ein Teilgeständnis abgelegt. Am Prozesstag ging es zudem um die Anstiftung zum Diebstahl.