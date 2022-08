Dart-Turnier in Lüllingen : Drachenpokal für guten Zweck

Lüllingen Insgesamt 105 Dart-Spieler lieferten sich spannende Duelle. Der Erlös der Tombola kommt wie immer sozialen Einrichtungen in der Region zugute.

Beim diesjährigen Dart-Drachenpokal in Lüllingen sind 105 Teilnehmer angetreten. Beim Turnier der von der Volksbank an der Niers unterstützen „Black Flys“ der Gelderner Dartfreunde kamen rund 2500 Euro für soziale Zwecke zusammen.

Spannende Duelle lieferten sich die 105 Darterinnen und Darter, die teilweise aus Würzburg und Stuttgart angereist waren. Etwa 60 Besucher fieberten in Adeles Bistro in Lüllingen mit. Den ersten Platz bei den Damen sicherte sich Katrin Kleinmann. Bei den Herren ging Dirk Sweeren als Sieger hervor. Lukas Stein konnte das Jugendturnier der U18 für sich entscheiden.

Neben einem mitreißenden Turnier und glücklichen Gewinnern gab es wie jedes Jahr eine Tombola mit attraktiven Preisen im Wert von insgesamt mehr als 6000 Euro. Der gesamte Erlös in Höhe von 2500 Euro wird wie immer an soziale Einrichtungen in der Region gespendet. Vorstand der „Black Flys“ Rainer Voss, Ortsrepräsentant der Volksbank Michael Janßen sowie Kassenwart Andreas Jakobowsky, zweiter Vorsitzender Sven Hamer und Marketingverantwortlicher der „Black Flys“ Walter Leukers freuten sich über die gute Resonanz und das großartige Ergebnis. „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und im Besonderen bei der Wirtin Adele Timong mit Ihrem Team für die sehr gute Zusammenarbeit“, so Voss. „Ein besonderer Dank gilt allen Vereinsmitgliedern und Helfern, die diese Veranstaltung zu einem Erlebnis gemacht haben.“