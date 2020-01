Neujahrskonzert des Kunstvereins Gelderland : Zeitreise in die „Goldenen Zwanziger“

Geldern Mit seinem traditionellen Neujahrskonzert begann der Kunstverein Gelderland sein Jubiläumsjahr.

In der Tradition des legendären Berliner Wintergarten-Varietés erklangen bekannte Musikstücke von Holländer oder Paul Lincke im Wechsel mit feinsinnigen literarischen Couplets von Otto Reutter, Kästner oder Tucholsky. Legendäre Filmschlager von Marlene Dietrich („Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt) oder „Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche“ wurden als fetzige Swingnummern vierstimmig mit viel Mimik und Show­effekten spritzig und pfiffig vorgetragen. Glitzer, Glimmer und farbenfrohe Kleider im Charleston-Look zierten die vier Musikerinnen (Iris Lamoryette, Tan Mai Kieu, Imke Frobeen und Elke Buschmann), die alle zusätzlich auch hervorragend Violine und Klarinette spielten. Chefin Elke Buschmann schlug dann des Öfteren den Bogen zur Gegenwart, indem sie als Kölnerin vom „Chambre separée“ als „Kitzelbüdchen“ sprach oder Strophen auf kölsche Inhalte wie „Flönz und Hämmscher“ umdichtete . Das freche Lied vom „Waldemar“ wurde auf den sehr hilfreichen Thermomix bezogen. Unterstützt wurden die männerkritischen Chansons der Damen von Hans Bücker (Piano, Solo von Louis Armstrong) und Max Schaaf am Bass. Conferencier Hanns Buschmann alias Otto Reutter schlug in seinen Anmoderationen auch die zeitkritischen Töne an. So sprach er die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ehemaliger Offiziere nach dem Ersten Weltkrieg an, die sich etwa als Eintänzer ihr Brot verdienen mussten – Hintergrund des Liedes „Armer Gigolo“. Seine Couplets vom „Nachtgespenst“ oder „Die neue Steuerschraube“ bildeten ein pointiertes Gegenstück zu den mehrstimmigen Gesängen.