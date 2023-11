Neues Angebot der Stadt Geldern Zwischenzähler-Stände ab sofort online eintragen

Nutzer, denen keine digitale Möglichkeit zur Verfügung steht, werden gebeten, die Daten in die vorgesehenen Felder der Ablesekarte einzutragen und diese an die Stadtverwaltung zurückzuschicken. Die ausgefüllten Ablesekarten müssen postalisch an folgende Adresse geschickt werden: Team Zahlungsabwicklung und Steuern, Issumer Tor 36, 47608 Geldern. „Diese beiden beschriebenen Vorgehensweisen sind die einzig nutzbaren Möglichkeiten“, berichtet Abel. Nutzer werden gebeten, die ausgefüllten Ablesekarten nicht (mehr) per E-Mail an die Stadt Geldern zu schicken.