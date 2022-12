St.-Clemens-Hospital Geldern Zwergenglück strickt für Früh- und Neugeborene

(RP) Seit zehn Jahren strickt Ulrike Heetlage kleine Mützchen, winzige Socken, Kuscheltiere und andere Handarbeiten für Neu- und Frühgeborene. „Meine erste Spende habe ich in der Vorweihnachtszeit 2012 übergeben“, erinnert sich die Kleverin. Aus der „Eine-Frau-Aktion“ ist eine inzwischen zehnköpfige Gruppe mit dem schönen Namen „Zwergenglück“ entstanden. Unterstützt werden sie von weiteren Hobby-Strickerinnen. Ihre Erzeugnisse spenden die Ehrenamtlerinnen regelmäßig an die Krankenhäuser im Kreis. Pünktlich zu Nikolaus besuchte Ulrike Heetlage zusammen mit Bettina Sobbe das geburtshilfliche Team im St.-Clemens-Hospital. Zur Bescherung brachten sie drei vollgepackte Säcke mit bunten Kleidungsstücken für den Kreißsaal mit. Chefarzt Volker Hoffmann und seine designierte Nachfolgerin Ute Janßen bedankten sich. Die Zwergenglück-Strickerinnen freuen sich über Spenden an DE14 3586 0245 3025 3324 14 bei der Volksbank Emmerich-Rees, um Wolle oder weiteres Material anschaffen zu können.