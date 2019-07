Große Baustelle in Geldern : Arbeiten des zweiten Bauabschnitts an der Bahnhofstraße beginnen

Die Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts an der Bahnhofstraße sind abgeschlossen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Am Montag, 15. Juli, beginnt der zweite Bauabschnitt der Baustelle an der Bahnhofstraße in Geldern. Er umfasst den Bereich zwischen der Poststraße und der Kreuzung zwischen West- und Südwall. Seit Aschermittwoch wird die Straße umgebaut und saniert.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, muss auch dieser Straßenabschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Das gilt auch für die Einmündung der Straße Am Bückelewall in die Bahnhofstraße. Dafür ist der Busbahnhof ab Montag wieder im Betrieb, die Haltestellen von der Poststraße werden wieder an den Busbahnhof zurückverlegt. Die Einbahnrichtung der Poststraße wird auf die gewohnte Fahrtrichtung zum Mühlenweg zurück gedreht, teilt Jessica Wey von der Stadt Geldern mit.

Damit können die in Richtung Markt fahrenden Busse die Baustelle über die Poststraße, den Mühlenweg, die Burgstraße und den Westumfahren, um zum Markt zu fahren. Aufgrund der Ferien wird die Anzahl der Busse reduziert. Mit Ausnahme der Stadtlinie 9, „de Geldersche“, bedienen die übrigen Stadtlinien ihre Routenwege nur noch als Taxi-Bus, also auf vorherige telefonische Anforderung.