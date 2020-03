Am Holländer See in Geldern : Zwei Personen bei Wohnungsbrand in Geldern verletzt

Feuerwehr Blaulicht (Symbolfoto). Foto: Meuter, Peter (pm)

Geldern Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus Am Holländer See sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden.

Am Donnerstag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Holländer See, teilt die Polizei mit. Aus bisher unbekannten Gründen brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Durch die entstandenen Rauchgase wurden zwei Personen verletzt und mussten zur stationären Behandlung in ein Kranhaus gebracht werden. Es entstand zudem Sachschaden am Gebäude. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an, hierzu wurde der Brandort beschlagnahmt, heißt es von der Polizei.

