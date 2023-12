Besonderer Schultag am Friedrich-Spee-Gymnasium Zukunftstag bereitet Schüler „auf das Leben“ vor

Am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern fand kürzlich ein besonderer Tag statt – der Zukunftstag. Dieser innovative Projekttag ermöglichte den Schülern einen umfassenden Einblick in Themen wie Miete, Steuern, Finanzen und Krankenkassen. Initiiert von der „Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung“ in Zusammenarbeit mit erfahrenen Referenten aus der Praxis, bot der Zukunftstag einen Crashkurs für das tägliche Leben.