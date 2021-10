Gelderner Delegation besucht niederländische Nachbarn : Wird Venray Partnerstadt von Geldern?

Das Angebot von Venrays Bürgermeister Luc Winants (l.), mit einem „Smoothie-Bike“ eine gesunde Erfrischung für die Gäste zu mixen, nahm Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser gerne an. Foto: Stadt Geldern

Geldern/Venray Beide Städte wollen den Austausch zwischen Schulen und Vereinen intensivieren, aber auch eine Verbesserung der Zusammenarbeit in der Agrarwirtschaft erzielen.

Während einer Führung durch das historische Rathaus in Venray, die von Kabinettsleiterin Karin Bruggeman organisiert wurde, überzeugten sich die deutschen Gäste von den bereits großen Fortschritten bei der Digitalisierung in den Abläufen der Verwaltung. „Beeindruckt waren wir unter anderem von dem multifunktionalen Ratssaal, bei dem vier Kameras die jeweiligen Redner und Wortbeiträge aufzeichnen“, berichtet Kaiser. „So können die Sitzungen auch live über das Internet verfolgt werden.“

Während eines Rundgangs durch die City, an dem sich auch Gelderns Erster Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett sowie Marcel Claus, der für Venray im Agropole-Team der Agrobusiness-Region tätig ist, und Michiel Savelsbergh von der Euregio beteiligten, erhielten die Gäste einen Eindruck vom Flair einer nahezu autofreien Innenstadt.

Sowohl ein Austausch zwischen Schulen und Vereinen als auch eine Verbesserung der Zusammenarbeit in der Agrarwirtschaft wurden bei dem Treffen thematisiert. Dabei zeigte sich Venrays Bürgermeister sehr gut informiert. Wie sich herausstellte, hatte er der Landlebenstadt bereits im Vorfeld einen privaten Besuch mit dem Fahrrad abgestattet. Sportlich auch der Einsatz von Sven Kaiser, der sich im Venrayer Rathaus spontan auf ein „Smothie-Bike“ setzte, mit dem die niederländischen Kollegen während ihrer Mittagspause Joghurt und Obst zu einem gesunden Mittags-Snack mischen, und so für eine kleine Erfrischung für die Teilnehmer sorgte.

Für eine mögliche Partnerschaft sehen alle Beteiligten gute Chancen. Venray wäre dann neben Bree in Flandern (Belgien) und Fürstenberg/Havel in Brandenburg die dritte Partnerstadt Gelderns. Marcel Claus: „Nicht nur von der Bevölkerungszahl her liegen wir nah beieinander, auch der Mix aus Agrarindustrie, Bildung und Wirtschaft ist ähnlich.“ Dies entspräche auch den Zielen des Vereins Agrobusiness Niederrhein, wonach unter anderem eine professionelle Vernetzung und eine grenzüberschreitende Wirtschaft die Region zu einer der wettbewerbsfähigsten und innovativsten Agrobusiness- und Food-Regionen Europas entwickeln soll, wie Agrobusiness-Vorstandschef Sven Kaiser bemerkte. Weitere Treffen von Vertretern beider Städte sollen folgen.