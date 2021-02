Für Kinder ab drei Jahren : „Zirkus Katastrofale“ zum Mitmachen für zu Hause

Rainer Niersmann kommt diesmal nur per Internet zu den Kindern. Foto: Rainer Niersmann

Geldern Weil Rainer Niersmann mit seinem Theaterprogramm nicht wie sonst die Kindergärten und Grundschulen besuchen kann, bietet er zusammen mit der Stadt Geldern am 27. Februar ein Video-Mitmachtheater an. Vorher sollen die Kinder basteln.

Wenn das neue Jahr losgeht, beginnt für Gelderns Kultur- und Tourismusbüroleiter Rainer Niersmann normalerweise die Zeit, in der er durch die Gelderner Grundschulen und Kindergärten tourt, um den Kindern mit seinem spielerischen Theaterprogramm das richtige Verhalten im Straßenverkehr näherzubringen.

In diesem Jahr ist coronabedingt alles anders. Schulen und Kindertagesstätten sind aufgrund des Lockdowns geschlossen. Um den Kindern eine Alternative zu bieten, lädt die Stadt Geldern deshalb alle Kinder ab drei Jahren am Samstag, 27. Februar, zu einem Video-Mitmach-Theater ein.

Rainer Niersmann, bekannt als Kinderliedersänger, wird dann eine besondere Ausgabe seines Programms „Zirkus Katastrofale – ein Mitmach-Zirkus, in dem alles schiefgeht“ aufführen. In dem aufgezeichneten Video wird er die Kinder mit auf eine fantastische Reise in die Zirkuswelt nehmen.