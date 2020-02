Lise-Meitner-Gymnasium Geldern : Gelderner Schüler treffen KZ-Überlebende

Geldern Zeitzeugin Eva Weyl hat am Lise-Meitner-Gymnasium mit Schülern über den Holocaust gesprochen.

(RP) In der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums saßen 150 Schüler der Sekundarschule Geldern und des Gymnasiums und lauschten gebannt dem Vortrag von Eva Weyl, die 90 Minuten lang über den Holocaust und über ihre ganz persönliche Geschichte als Überlebende des KZ Westerbork sprach. Bereits zum achten Mal war die 84-jährige Eva Weyl zu Gast in Geldern und traf auf Schüler, die sich in Projekten oder im Geschichts- und Politikunterricht intensiv mit den Schrecken des Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben.

Für Familie Weyl steht die Deportation in das Konzentrationslager Westerbork an, verbunden mit vielen Entbehrungen und dem Verlust von Hab und Gut. Dort wurde pro Woche eine Liste mit 1000 Insassen des Lagers zusammengestellt, die anschließend mit einem Zug in die Vernichtungslager nach Auschwitz oder Sobibor transportiert wurden – viele von ihnen in den sicheren Tod. Eva Weyl und ihre Eltern entkamen diesem Schicksal und erlebten im April 1945 die Befreiung des Lagers durch kanadische Soldaten.