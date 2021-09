Polizei bittet um Hinweise zum Hundehalter : Zehnjährige von Hund in Geldern gebissen

Zehnjährige von Hund in Geldern gebissen

Geldern Das Mädchen musste ärztlich behandelt werden. Als die Kinder die Mutter des verletzten Mädchens informierten, verschwand der Mann mit seinem Hund in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach dem Hundehalter, dessen Hund am Freitag ein zehnjähriges Mädchen gebissen hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in Geldern. Die Zehnjährige war mit zwei Freundinnen zu Fuß auf dem Boeckelter Weg in Richtung Stauffenbergstraße unterwegs, als ihnen kurz vor der Ampelkreuzung Weseler Straße ein Mann mit einem Hund entgegen kam.