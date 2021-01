Kostenpflichtiger Inhalt: Zuschuss von 500 Euro : Stadt Geldern zahlt Prämie für Abschied vom Schottergarten

Pflanzen ragen aus einem Vorgarten mit grauen und schwarzen Kieselsteinen. Das möchte man in Geldern nicht mehr sehen. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Geldern Grüne Vorgärten, reich an Blühpflanzen, Sträuchern oder Hecken – so soll es in Geldern aussehen. Wer seine Flächen umgestaltet und bunter macht, kann mit einem Zuschuss von bis zu 500 Euro aus der Stadtkasse rechnen.