Idee der CDU für Geldern Mit dem Miniwindrad auf dem Dach selbst Strom erzeugen

Die Klärung dieser Fragen solle wesentlich dazu beitragen, den rechtlichen Rahmen für die Umsetzung solcher Projekte deutlich zu machen. Bürger könnten so ermutigt werden, sich mit dieser Form der Energieerzeugung zu beschäftigen. Cools ist sicher: „Die Förderung erneuerbarer Energien auf lokaler Ebene ist von großer Bedeutung, um unsere Stadt in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken und einen Beitrag zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen zu leisten.“ Hierzu könnten Kleinwindenergieanlagen auf oder an Gebäuden eine effektive Maßnahme darstellen, um erneuerbare Energiequellen zu erschließen und die Umweltziele zu erreichen, so der CDU-Fraktions-Chef in dem Antrag.