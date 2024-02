Schottergärten in Geldern Es gibt bessere Wege als Kontrollen und Repressalien

Kurz: Es gibt gute Gründe, dass die Landesbauordnung solche Gärten nun nicht mehr vorsieht und jede Stadt hat ein berechtigtes Interesse, deren Anzahl und Ausmaße zu minimieren. Ob die Stadt Geldern mit ihrer nun angekündigten Vorgehensweise von Ortskontrollen, ordnungsbehördlichen Verfahren und Fristsetzungen den besten Weg dorthin beschreitet, darf aber bezweifelt werden. Kein mündiger Bürger und Hausbesitzer lässt sich gerne von den Behörden in seinen Vorgarten reinquatschen. Vermutlich wird das bei vielen eher eine Abwehrreaktion hervorrufen, eine nach dem Motto: „Das wollen wir doch mal sehen“. Ehe die Stadt zu solchen Maßnahmen greift, sollte eine ganze Palette von sanfteren Methoden versucht werden. In Kevelaer gibt es jährlich einen Wettbewerb der Stadt: Der am besten umgestaltete Vorgarten gewinnt. Die Gemeinde Kerken setzte auf Zuschüsse und gewährte für jeden Rückbau eines Schottergartens in eine naturnahe Variante bis zu 1000 Euro. Viele Kommunen, darunter auch Geldern selbst, verschenken auch Bäume an ihre Bürger. Ideen gäbe es sicherlich genug.