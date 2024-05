Wieder Zusammenstoß in Kapellen Der nächste Unfall in Zitterhuck

Wie die Polizei berichtet, war diesmal am Samstag gegen 19.40 Uhr eine 51-jährige Frau aus Sonsbeck auf der Straße Am Hülshof unterwegs. Sie wollte mit ihrem Kia Ceed nach links in die Straße Zitterhuck abbiegen. Dabei übersah die Frau aber offenbar einen anderen Wagen. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, missachtete die 51-Jährige die Vorfahrt eines 22-jährigen Autofahrers aus Sonsbeck. Der fuhr mit seinem Skoda Fabia in Richtung Kapellen und versuchte noch, dem anderen Wagen an der Kreuzung auszuweichen. Doch der Kia touchierte den Skoda, der dadurch von der Straße abkam und sich überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach am Straßenrand liegen.