Fälle häufen sich auch in Geldern Senior wird mit Schockanruf nach Oberhausen gelockt

So erging es letzte Woche auch einem 87-jährigen Mann aus Geldern. Angeblich hätte sein Sohn einen Verkehrsunfall mit Todesfolge in Berlin verursacht. Der Vater solle einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar als Kaution bezahlen. Der Senior ging zur Volksbank in Geldern, um dort das Geld abzuholen. Der Bankangstellte dort war zum Glück aufmerksam und wurde direkt misstrauisch, als der Mann so viel Geld abheben wollte. Der Voba-Angestellte informierte die Polizei, dadurch konnte der Betrug verhindert werden. „Der Mitarbeiter der Volksbank hat sehr gut reagiert und alles richtig gemacht. Das zeigt, dass man bei den Banken für solche Fälle inzwischen sensibilisiert ist“, sagte die Polizeisprecherin.