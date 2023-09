Bauarbeiten in Geldern Wie es am Geldertor weitergeht

Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs am Ja-Hotel und der Neugestaltung der Krefelder Straße konnten zwei der drei Bauabschnitte zur Neugestaltung der Stadteinfahrt aus Richtung Kerken im Bereich des Geldertors abgeschlossen werden. Beim dritten und letzten Abschnitt – vom Kreisverkehr am Holländer See bis zur Kreuzung an der Vogtei-/Friedrich-Spee-Straße – sind die Arbeiten zurzeit noch in Gange. Die Stadt Geldern gibt einen kurzen Überblick, wie es vorangeht.