Bewohner erlebte Sprengung in Geldern hautnah mit „Mein Feuerwerk habe ich schon gehabt“

Die Uhrzeit kennt der Gelderner noch ganz genau. „Es war Punkt 4.01 Uhr als ich hier aus dem Bett geflogen bin“, berichtet der 59-Jährige, der in der Nacht zu Samstag unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Er wohnt nämlich seit zwei Jahren in einer Wohnung über der Voba-Filiale und schlief friedlich – bis es plötzlich krachte. „Das hat ordentlich wumms gemacht, das war ein deutlich anderer Knall als bei einem Silvesterböller.“ Er lief sofort zum Fenster und sah, dass es unten qualmte. Da gab es bereits die nächste Explosion. „Es war der zweite Schlag innerhalb von nur einer Minute, viel gesehen habe ich nicht. Aber die Täter müssen sofort geflüchtet sein“, berichtet er. Der Walbecker konnte den Wagen noch hören. „Das muss ein größeres Modell gewesen sein, mit sechs oder acht Zylindern. Irgendwo sind die wohl noch gewendet.“ In Richtung Auwel-Holt sei der Wagen wohl gefahren, der Nachbar vermute, dass es sich um einen Audi handelt.