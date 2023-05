Konzerte zu Pfingsten Werke von Mozart und Händel erklingen in Geldern

Das Pfingstfest wird am 50. Tag nach Ostern gefeiert. Es erinnert an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu Christi gemäß dem Neuen Testament der Bibel. Am Pfingstsamstag wird dieses Fest in Geldern traditionell mit einem besonderen Festgottesdienst gestaltet. Das Hochamt beginnt am 27. Mai um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena Geldern. Es bietet ein besonderes musikalisches Erlebnis mit einem Chor und Orchester.