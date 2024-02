Engagement fürs Freiwilligen-Zentrum Gelderland Ein Plädoyer fürs Ehrenamt

„Wenn das Jahr 2024 so wird wie das Vorjahr, wird es ein tolles Jahr“, ist sich Marianne Lüke sicher. Ausschlaggebend sind aus ihrer Sicht die ehrenamtlichen Aktivitäten, die sie seit gut einem Jahr übernommen hat. Zweimal wöchentlich kümmert sie sich um unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Ob Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache, Begleitung in der Freizeit oder gemeinsames Kochen. „Es ist ein wunderbares Erlebnis, ihnen ein Stück Heimatgefühl vermitteln zu können. 2023 haben wir so viele schöne gemeinsame Erlebnisse gehabt“, so die Kapellenerin.