Weltladen Geldern sammelt Wie jeder die Ukraine mit altem Wachs unterstützen kann

Die Spenden werden vom Verein „Do Vira Help Foundation“ (www.dovira-help.de) mit Sitz in Sundern beim Team des Weltladens in Geldern abgeholt und in Köln für den Transport vorbereitet. Per Lastwagen werden die gefüllten Bananenkartons bis zur ukrainischen Grenze transportiert und innerhalb der Ukraine auf dem Postweg an rund 250 Empfänger verteilt, die den Inhalt schmelzen und zu Büchsenlichtern verarbeiten.