Beim Tanzstudio 8Counts in Geldern Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder

In ihrem Tanzstudio hat sie bereits Kartons in der passenden Größe parat, die für zwei Euro abgeholt werden können. Für die Füllung muss jeder selber sorgen. Neu ist, dass keine Süßigkeiten mehr in die Kartons dürfen. „Das finde ich sehr schade, denn die Kinder haben sich immer krass über Schokolade gefreut“, sagt die Tanzlehrerin. Allerdings haben sich die Einfuhrbestimmungen für Lebensmittel geändert, und bevor die Kartons auf der Strecke bleiben und nicht in die Länder dürfen heißt es: keine Süßigkeiten einpacken. Janine Ingenpass erklärt auch, warum es wichtig ist, dass die Sachen neu sind. Zum einen hat auch das mit den Einfuhrbestimmungen zu tun, zum anderen sei es auch eine Sache der Wertschätzung. „Die Kinder, die die Geschenke bekommen, kennen den Geruch von etwas Neuem so gar nicht. Sie tragen die Sachen ihrer Geschwister auf.“ Oft teilen sie sich auch eine Zahnbürste. Gerne nimmt sie Zahnpastaproben oder andere kleine Geschenke von Firmen an, die mit in den Karton können. Gefragt sind immer, auch bei Jugendlichen, Kuscheltiere und Heldenfiguren, wie zum Beispiel Spiderman. Unterteilt sind die Karton in verschiedene Kategorien, einmal: Mädchen oder Junge und die Alterskategorien zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre. Janine Ingenpass ermutigt dazu, gerade auch Kartons für Jungs zu packen. „Für Mädchen gibt es viele tolle Sachen, für Jungs muss man schon genauer gucken“, sagt sie. Aber am Ende sollen ja alle ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Für Maut, Zoll und Transport werden pro Karton 11,49 Euro fällig, wer also keinen Karton packen mag, der darf auch gerne Geld für den Transport spenden, oder einfach beides: packen und spenden. Im Tanzstudio liegen Visitenkarten mit dem QR-Code für das Spendenkonto.