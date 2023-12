Niers in Weeze und Geldern Weihnachtshochwasser überschwemmt Tierpark und Golfplatz

So kletterte die Niers am offiziellen Pegel des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen in Veert auf eine Marke von 1,38 Meter, zwölf Zentimeter mehr als beim bisherigen Jahreshoch von Ende November. Am Pegel Weeze wurden 2,12 Meter und am Pegel Goch 1,97 Meter erreicht. Das sind jeweils knapp 20 Zentimeter mehr als Ende November.