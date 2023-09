Amtseinführung im Bürgerforum Wechsel an der Spitze des Gelderner Amtsgerichts

Uwe Lambrecht (59) trat 1999 in den Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein und wurde 2002 zum Richter am Landgericht in Düsseldorf ernannt. Bis 2010 war er dort überwiegend in Patent- und Markenrechtsstreitigkeiten tätig. Nach seiner Versetzung an das Amtsgericht Krefeld war er zunächst richterlich mit Zivilsachen beschäftigt und bearbeitete ab 2011 auch Justizverwaltungssachen beim dortigen Landgericht. Im März 2014 wurde er zum ständigen Vertreter des Direktors des Amtsgerichts Krefeld ernannt. Neben den Verwaltungsaufgaben hat er seither Jugendstraf-, Insolvenz-, Zivil- und Nachlasssachen bearbeitet und war in den vergangenen Jahren einer der Eildienstrichter des Bezirks. Lambrecht ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und fünf Kindern in Krefeld.