Zu viel Phosphor im Gewässer in Geldern „Der Holländer See darf nicht sterben“

Dem Holländer See geht’s nicht gut. Wäre das Gelderner Gewässer ein Mensch, hätte er Hypoxie. Der See leidet unter Sauerstoffmangel. Besonders schlimm ist es im Sommer ab einer Tiefe von 2,5 Metern. Doch das ist nicht das einzige Problem. Seit 2014 leidet der See unter Eutrophierungserscheinungen. Der Begriff „eutroph“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „gut ernährt“. Der See hat einen Überschuss an Nährstoffen wie Phosphor. Was zur Folge hat, dass Algen und andere Wasserpflanzen übermäßig gedeihen und anderen Pflanzenarten, Kleinlebewesen und Tieren ihre Lebensgrundlage entziehen.