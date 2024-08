Tipps für die Autofahrt ins Ausland Vorsicht vor Elchen und Blaulicht in Österreich

Schweden Kreuzt in Schweden ein Elch die Fahrbahn kann ein Zusammenstoß mit der bis zu 700 Kilo schweren Hirschart für Autofahrer tödlich enden. Daher ist man dazu angehalten, den Tieren auszuweichen, sofern die Straße und der Verkehr es erlauben. Betroffene Strecken sind meist mit einer Beschilderung gekennzeichnet. Um riskante Ausweichmanöver zu vermeiden, heißt es, runter vom Gas und die Straße aufmerksam beobachten.



Dänemark Alkohol am Steuer ist grundsätzlich keine gute Idee, doch in kaum einem anderen Land geht man so hart gegen Alkoholsünderinnen und Alkoholsünder am Steuer vor wie in Dänemark: Im nordischen Nachbarland hängt die Höhe des Bußgeldes nämlich nicht nur von der Promillezahl ab, sondern auch vom Gehalts-Scheck.



Italien Beim Thema alkoholisiertes Fahren verstehen italienische Beamte absolut keinen Spaß. In Italien wird das Fahrzeug beschlagnahmt, eingezogen und zwangsversteigert, wenn Fahrerin oder Fahrer die Fahrzeughaltenden sind und mit einem Wert ab 1,5 Promille am Steuer erwischt werden.



Österreich Kommt es auf der Reise durch das Alpenland zu einem Parkrempler oder einem anderen Sachschaden, bei dem ein reiner Datenaustausch zwischen den Beteiligten ausreicht, verzichtet man am besten auf den Anruf bei der Polizei. Ansonsten wird die sogenannte „Blaulichtsteuer“ fällig – eine gesetzlich festgelegte Gebühr von 36 Euro. Diese wird entweder von der Haftpflichtversicherung des Schuldigen übernommen oder im Falle einer Teilschuld aufgeteilt.



Schweiz Bei Überschreitungen des Tempolimits kann es in der Schweiz schnell ernst werden. Wer zum Beispiel mit 70 Stundenkilometern oder mehr durch eine Tempo-30-Zone fährt oder auf der Autobahn 80 Kilometer über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist, muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechnen.



Frankreich Radarwarner sollten Autofahrer bei einer Reise lieber zu Hause lassen: Denn wer solche Geräte nutzt oder entsprechende Funktionen im autoeigenen Navigationssystem aktiviert hat, erhält bei einer Verkehrskontrolle nicht nur ein Bußgeld, sondern muss den Urlaub im schlimmsten Fall auch ohne den Warner oder, wenn es sich um ein festverbautes Navigationssystem handelt, sogar ohne Fahrzeug fortsetzen. Besonderheit in Frankreich: Sind Minderjährige an Bord gilt ein absolutes Rauchverbot im Fahrzeug. Bei Umweltzonen muss man aufpassen. Die deutsche Plakette greift bei Fahrten durch Frankreich nicht. Wer in der Grande Nation in Umweltzonen fahren möchte, braucht die Crit'Air-Vignette, die über das Internet bestellt werden kann.



Bußgeld Wer gleich bezahlt, entgeht höheren Gebühren. In einigen europäischen Ländern lohnt es sich, Bußgelder frühzeitig zu begleichen. Während in Frankreich die Höhe des Rabatts von der Art des Vergehens abhängt, spart man in Spanien beispielsweise die Hälfte, wenn der Betrag innerhalb einer Frist von 20 Tagen beglichen wird. Auch in Slowenien, Italien, Griechenland und Großbritannien können Betroffene auf diese Art viel Geld sparen. Übrigens: In England sind Knöllchen nur gültig, wenn die Kontrolleurin oder der Kontrolleur eine offizielle Uniform trägt.